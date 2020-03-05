DHA

Önceki gün Kalamış'tan çıkıp Bozcaada'ya doğru giden Black Eyes1 adlı yatta çıkan yangında kaptan Engin Sili ve Abdurrahman Şen hayatını kaybetmiş, yatta bulunan 3 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

DHA'nın haberine göre, yanan yatta hayatını kaybeden kaptan Engin Sili'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak cenaze namazının kılınacağı Fenerbahçe Camii'ne getirildi. Tabutun üzerine İstanbul Yelken Kulübü'nün flaması kondu.

Cenazeye ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Eşi Birim Sili ve oğlu Gence Sili taziyeleri kabul etti. 2 çocuk babası kaptan için helallik alındı. Fenerbahçe Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sahrayı Cedit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye gelen arkadaşlarından Sinan Erten, Hepimizin dostuydu, arkadaşıydı. Kulübün sevilen kişisiydi. Elim bir kazaydı. Yangın sırasında heyecanlanarak kalp krizi geçirmiş. Amerikan gemisinde tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin diye konuştu.

ABD SAVAŞ GEMİSİ DE MÜDAHALE ETTİ

Bu arada yangın sırasında yaralılara ilk müdahale de bulunan gemiler arasında ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyerinin de olduğu ortaya çıktı. Savaş gemisinin olay sırasında Silivri açıklarında olduğu öğrenildi.