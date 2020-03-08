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Sevgilisi terk edince hediye ettiği telefon için çalıntı i̇hbarı yaptı!

Trabzon’da bir kişi, kendisini terk eden sevgilisinin hediye ettiği telefonu vermemesi üzerine "telefonum çalındı" diye ihbarda bulundu. Yapılan araştırmada telefonun çalınmadığı ortaya çıkınca genç hakkında "suç uydurmak"tan dava açıldı. Verilen hapis cezası 5 yıl süreyle ertelendi

08.03.2020 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
trabzon
HABERTURK.COM

 

Trabzon'da yaşayan Ö.Y., sevgilisi B.Ö.’ye cep telefonu hediye etti. Bir süre sonra B.Ö. adlı genç kız, Ö.Y.’yi terk etti. Terk edilen Ö.Y., eski sevgilisinden hediye ettiği cep telefonunu geri istedi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, genç kız telefonu vermeyince, Ö.Y. polise giderek, satın aldığı cep telefonunun çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Polisin yaptığı araştırmada cep telefonunu Ş.A. adlı kişinin kullandığını belirlendi. İfadesi alınan Ş.A., telefonu satın aldığı adresi verdi. Mağazaya giden polis, telefonu B.Ö.’nün sattığını belirledi.

SUÇ UYDURMAKTAN HAPİS CEZASI İSTENDİ

Yapılan soruşturma sonucunda Ö.Y.’nin yalan beyanda bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine savcılık Ö.Y. hakkında suç uydurduğu iddiasıyla dava açtı.

Asliye ceza mahkemesinde 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ö.Y. suç işleme kastının olmadığını söyledi. Mahkeme Ö.Y.'yi önce bir ay hapis cezasına çarptırdı, ardından iyi halden cezayı 25 güne indirildi. Mahkeme cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

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