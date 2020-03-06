Sancaktepe'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı!

Alınan bilgiye göre, Cihan T. idaresindeki 34 BVC 865 plakalı otomobil ile Levent B. yönetimindeki 34 TMC 01 plakalı yolcu minibüsü, Fatih Mahallesi Bakkalköy Caddesi'nde seyrederken çarpıştı.

AA'nın haberine göre, kazada minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevkleri edildi.Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.