İlçede eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Gönül Güngör (55),komşuları tarafından evinde, yerde boğazı kesilmiş, ayaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu.

AA'nın haberine göre, durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayı duyan ve evin çevresine toplanan ölen kadının yakınları, sinir krizi geçirdi. Savcı olay yeri incelemesini sürdürüyor.