Son dakika haberler...Polis afet anında arama kurtarma da yapacak

AA

Olası afet durumlarında polisin de arama ve kurtarma faaliyetlerine destek olabilmesi için Özel Harekat Başkanlığı ve Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü bünyesinde arama kurtarma şube müdürlükleri, Ankara, İstanbul ve İzmir çevik kuvvet şube müdürlüklerinde arama kurtarma birlik amirlikleri kurulduğu bildirildi.

AA'nın haberine göre, AFAD tesislerindeki eğitime katılan polise, enkazda arama kurtarmanın yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler konusunda da bilgiler aktarılacak.