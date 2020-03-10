Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Osman Kavala’yı “Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etmek” suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

CEZAEVİNDEN SEGBİS İLE KATILDI

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla nöbetçi hakimlik tarafından Osman Kavala’nın ifadesi alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Osman Kavala hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kavala, HTS kayıtlarında Henri Jak Barkey ile herhangi bir telefon görüşmesi yapmamış olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Çalışma ofisinin otellerin bulunduğu çevrenin ortasında bulunduğunu belirten Kavala, aynı baz istasyonlarının kullanılmasının doğal olduğunu öne sürdü.

CASUSLUK İDDİALARINI REDDDETTİ

Kavala, casusluk faaliyetini yapabilmek için gerekli olan herhangi bir bilgiye sahip olması ve erişmesinin mümkün olmadığını öne sürerek temasta olduğu insanların sivil toplum örgütü olduğunu, devletle ilgili insanlarla temasının söz konusu olmadığını söyledi.

'KONUMUM İTİBARİYLE BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Kavala ifadesinde, “Casusluk suçlamasının yapılabilmesi için en azından kritik bilgiye sahip bir kamu görevlisi ile ilişkimin gösterilmesi gerekir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Yani benim bir takım sır niteliğindeki bilgileri almış olmam mümkün değildir. Konunum itibariyle böyle bir durum söz konusu değildir” dedi.

'KONFERANSTA TANIŞTIK'

Hakimlikte sorulan Henri Jak Barkey’i nereden tanıdığı yönündeki soruya şüpheli Osman Kavala, “Henri Jak Barkey ile konferansta tanıştık. Bunun dışında bir tanışıklığımız yoktur. Kız kardeşi ile ortak bir sergi yapmışlığımız vardır. Konferansların konusu Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun siyasi durumu ile ilgili konferanstır” dedi.

SÜREKLİLİK ARZ EDEN BAZ KAYITLARI

Hakimlik, dosyadaki HTS baz analiz raporları ile şüpheli Osman Kavala’nın, gerek FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne gerek PKK silahlı terör örgütü ile irtibatlı kişiler ile görüşen, bu terör örgütleri adına ve yabancı devletler adına istihbari görevler alarak faaliyetler yürüttüğü belirtilen Henri Jak Barkey ile irtibatlarına dair süreklilik arz eder şekilde ortak baz kayıtları olduğunu belirtti.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

Şüpheli Osman Kavala ile Henri Jak Barkey’in 18 Temmuz 2016’da bir lokanta da birlikte göründükleri belirtilen kararda, Osman Kavala’nın, Henri Jak Barkey ile Türkiye ve Orta Doğu meseleleri ile ilgili konferanslarda görüştüklerine dair beyanları dikkate alındığında Osman Kavala’nın atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtilerek tutuklanmasına karar verildiği anlatıldı.