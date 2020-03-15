AA

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında grup toplantısı yapmama yönünde karar aldı. Ancak milletvekilleri, Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.

AA'nın haberine göre, koronavirüs önlemleri kapsamında, TBMM yerleşkesine, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyeceğine dair önceki gün karar alınmış, Meclis içinde dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştı.

CHP'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, koronavirüs ile ilgili son gelişmeler doğrultusunda önemli bir açıklama yaptı. Özel, "17 Mart Salı günü yapılacak haftalık olağan TBMM grup toplantımızı iptal ettik. Yarın yapılacak MYK ve salı gün yapılacak Koronavirüs İzleme Komitesi toplantılarımızda son gelişmeleri değerlendireceğiz" dedi