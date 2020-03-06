06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da, depremzedelerin yaraları sarılıyor. 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin büyük hasara neden olduğu Malatya'nın Battalgazi, Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde, evi yıkılan ve hasar gören vatandaşların geçici barınmalarını sağlamak için konteyner mahalleler kuruluyor.
Daha önce çadırlarda veya yurtlarda kalan ya da yakınlarının yanına sığınan depremzedeler, altyapısı bulunan sıcak bir ortamda güvenle yaşamlarını sürdürecekleri konteynerlere yerleşiyor.Depremzedeler, eşyalarıyla AFAD tarafından verilen kolilerdeki gıdaları konteynerlere yerleştirirken hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor.
Kentte 25 evin ağır hasar gördüğü Battalgazi ilçesi Düzyol Mahallesi'nde depremzedeler konteynerlere yerleşerek, normale dönmeye başladı.
'DEVLETİMİZ HİÇBİR ŞEYİ EKSİK ETMEDİ'
Battalgazi ilçesi Düzyol Mahallesi muhtarı Şevket Aytar, depremin olduğu günden bu yana devlet ve millet tarafından sürekli yardım yapıldığını söyledi.
Depremin olduğu gece evde bulunduğunu ifade eden Aytar, şöyle devam etti:
"Deprem günü evde ilk başta hafif bir sarsıntı oldu. Ondan sonra çok şiddetli bir şekilde sarsıntı meydana geldi. O anki telaşla herkes dışarı çıktı. Çok korkunç bir geceydi. Devletimiz hiçbir şeyi eksik etmedi. Deprem gününden bu yana devletimiz sağ olsun ne gerekiyorsa yanımızda oldular. Gereken neyse hepsini yaptılar. Deprem sonrasında bize yiyecek, giyecek temin edildi. Daha sonra konteyner isteğimiz oldu. Sağ olsunlar hemen yerine getirdiler. Hem şahsım hem de mahalle adına teşekkür ediyorum. Şu an da bir eksiğimiz yok. Yatak, ısıtıcı olsun şu an da her şey mükemmel teşekkür ediyoruz."
'BİZE EL UZATANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN'
Depremzede Remziye Ahı ise depremin meydana geldiği andan itibaren devletin yardımını yanlarında hissettiklerini ifade etti.
Kendilerine sürekli yardımların geldiğini aktaran Ahı, "Deprem nedeniyle evim yıkıldı. Devletten Allah razı olsun. Emeği geçenlere, bize el uzatanlardan Allah razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bize önce çadır sonra konteyner verdiler. Bir eksiğimiz yok Allah'a çok şükür. Konteyner evler çok güzel. Dün gece içerisinde kaldık çok güzeldi. Elektriği, suyu her şeyi var. Allah devlete ve millete zeval vermesin." diye konuştu.
Depremzede Burhan Aygen de felaketin ardından yaralarının sarıldığını her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.Konteynere yerleştiklerini anlatan Aygen, "Şimdi düzenimizi kurduk. Konteynerler çok güzel, her şeyimizi getirdiler. Yatak, battaniye her şeyi verdiler, çok memnunuz. Devletimize teşekkür ederiz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.
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