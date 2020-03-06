Lise öğrencileri tekerlekli sandalye tamiriyle engellilerin gönlünü kazanıyor!

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, bedensel engellilere arızalanan tekerlekli sandalyeleri için ücretsiz onarım desteği veriyor.
İlçede 1985 yılında iki bölümle faaliyete başlayan Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çevredeki fabrikaların ihtiyacın olan malzemeleri üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
Öğrencilerinden bazıları Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde staj programlarına katılan okul, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyaç sahiplerinin hayatına dokunuyor.
Lise yönetimi, Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği ile iş birliğine giderek, bedensel engelli bireyleri ve yakınlarını memnun eden bir projeye imza attı.
İdareci, öğretmen ve öğrenciler, ilçe genelinde çeşitli nedenlerle arızalanan tekerlekli sandalyeleri topladı. Okuldaki atölyelerde mesai mefhumu gözetilmeden 50'nin üzerinde tekerlekli sandalye onarılarak sahiplerine teslim edildi.
'SOSYAL SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRİYORLAR'
Okul Müdürü Yusuf Özcan, hem eğitim çalışmalarına hem de sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini söyledi.
Hep büyük işler başarmanın peşinde olduklarını dile getiren Özcan, şöyle konuştu:
"Okulumuzda 5 alan var. Bunların hepsi ilçede ihtiyaç duyulan meslek dallarına hitap etmektedir. Öğrencilerimizin hem kendilerine iyi bir meslek edinmeleri hususunda hem de memleketlerine faydalı bir birey olmaları amacındayız. Engeller derneği ile iş birliği kapsamında ilçedeki engelli vatandaşlarımızın hem elektrikli hem de mekanik sandalyelerini tamir edip kendilerine teslim ediyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz sosyal sorumluluklarını da yerine getiriyor."
Makine Teknolojileri alanında görevli öğretmen Bahri Yetim de engellilerle ilgili gönüllülük çalışmasında yer alan öğrencilerini kutladı.
Yetim, "Öğrencilerimiz tekerleklerin bakım ve tamirini, yağlama, genişleyen cıvataları takma, onarma, değiştirme işlemlerini yapıyor. Bu işe zaten elleri yatkın. Tornavida, anahtar tutmayı biliyorlar. Çok da mutlu oldular." dedi.
Aynı bölümün öğrencilerinden Zafer Aksoy ise engellilere bir nebze de olsa yardım edebilmenin çok önemli olduğunu ifade etti.
Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, engelli vatandaşlar yararına gerçekleştirilen projeden dolayı okul idarecileri, atölyedeki öğretmen ve öğrenciler ile ulaşım imkanı sunan Bozüyük Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini sundu.
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