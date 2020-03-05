05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, 14 Şubat 2019'da meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından Sevgililer Günü'nde tabancayla vurularak, öldürüldü. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA'nın haberine göre, Davut Demir hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması, bugün 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın 4'üncü celsesine tutuklu sanık Murat Demir, Kübra öğretmenin annesi Sebirhan Aşkın, kardeşi Saliha Aşkın ile taraf avukatları ve çok sayıda kadın katıldı.
Karar aşamasına gelinen davada, iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Murat Demir'in, suçun niteliği ve işleniş biçimi bakımından 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi.
İddia makamının mütalaası üzerine söz alan anne Sebirhan Aşkın, sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Saliha Aşkın da Murat Demir'in, ablasını tasarlayarak, planlı öldürdüğünü savunup, en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Aşkın ailesinin avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, 'tasarlayarak öldürme' fiilinin meydana geldiğini belirtti.
'TEK İSTEDİĞİM BARIŞMAKTI'
Duruşmada sanık Murat Demir ise 'tasarlayarak öldürme' iddialarını reddetti. Olayı bütün yönleriyle anlattığını söyleyen Demir, "Böyle olsun istemezdim. Kaderin bir oyunu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tek istediğim, barışmaktı; pişmanım. Keşke tüm bunlar yaşanmasaydı" dedi.
Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, esas hakkında kararını vermek için duruşmayı erteledi. Sanık Murat Demir'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!