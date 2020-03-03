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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince bir operasyon yürütüldü.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce devam eden projeli çalışma kapsamında, 2 Mart’ta Elazığ’ın Baskil ilçesinden Malatya’ya getirdikleri kaleşnikof silahı satmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Sürdürülen operasyonlarda, soruşturma kapsamında Silah Ticareti ve Yağma Suçları ile ilgili aralarında 1 avukat ve 1 polis memurunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya ve Elazığ’ın Baskil ilçesinde şüphelilere ait 9 ikamet ve bir hukuk bürosunda yapılan aramalarda; 1 kaleşnikof uzun namlulu silah, 4 kaleşnikof şarjörü, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 Uçak savar mermisi, 236 kaleşnikof mermisi, 250 9 milimetre tabanca mermisi, 150 7,65 milimetre tabanca mermisi ve 66 G3 piyade silahı mermisi ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.