İHA

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal 13 Şubat tarihinde partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifasını sosyal medya hesabı üzerinden gece saat 02.00'de açıklayan Çokal, yol arkadaşları ve kendisinin uzun zamandır değersizleştirilmeye maruz kaldığını belirtmişti.

İHA'nın haberine göre Çokal paylaşımında, Antalya’da kongre sürecine gidilirken iki büyük ilçe başkanın görevden alınmasının da bu durumun bir sonucu olduğu gibi, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesi olduğunu söylemişti.

Çokal, bağımsız olarak devam ettiği milletvekilliği görevine bugün TBMM'de düzenlenen törenle katıldığı AK Parti'de devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’de AK Parti Grup toplantısının sonunda AK Parti'ye katılan Bolu Dörtdivan bağımsız Belediye Başkanı Hamza Efe, Ağrı Tutak bağımsız Belediye Başkanı Bülent Duru, Ağrı Dedeli Saadet Partili Belediye Başkanı Reşit Kıvanç, Muş Karaağaçlı Saadet Partili Belediye Başkanı Suphi Özbayam ve Muş Sarıpınar İYİ Partili Belediye Başkanı Gıyasettin Kaya’ya rozetlerini taktı. İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da AK Parti'ye katılırken, Çokal'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.