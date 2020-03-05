İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin devam ettiğini bildirdi.

DHA'nın haberine göre, Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün İsveç uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.