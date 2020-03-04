Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Kemerburgaz Belgrad Ormanı'nda geçen pazar günü piknik yapan vatandaşlar tarafından bir ceset bulundu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay hemen polise bildirildi. Olay yerine giden polis, üstü yapraklarla örtülmüş cesedi incelemeye aldı. Silahla öldürülen kişinin İran uyruklu Mahdu Khan (32) olduğu belirlendi.

OTEL SATIN ALMAK İÇİN GELMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri İranlı işadamı Mahdu'nun ilişkilerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda, Mahdu'nun İstanbul'da bir otel almak için geldiği saptandı. Mahdu'nun kaldığı otel de tespit edildi. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerine göre Aksaray'da kaldığı otelden çıkan Mahdu, bir kişiyle arabaya binip uzaklaşmıştı.

EMLAKÇI YAKALANDI

Görüntülere yansıyan kişinin Mahdu ile ticaret ilişkisi olan emlakçı Özkan D. (40) olduğu belirlendi. Polisin elde ettiği bilgilere göre, Mahdu, en son Özkan D. ile görülmüştü.

Özkan D. şüpheli olarak gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada İranlı işadamına ait olduğu düşünülen 35 bin dolar bulundu. Arabada yapılan aramada ise bir silah ele geçirildi. Gözaltına alınan Özkan D., işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.