Trabzon Kadınlar Pazarı'nda 10 Mayıs 2010 tarihinde tartıştığı Ersin Gül'ü göğsünden bıçaklayan Murat B., yargılandığı 10 yıl içerisinde üç kez hapis cezasına çarptırıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, adam yaralama suçundan ilk cezası 8 yıl 5 ay 7 gün olan Murat B. bozma kararını ardından yeniden yargılandı ve 7 yıl 17 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ersin Gül, 3 Ekim 2016'da hayatını kaybetti.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaralandıktan sonra bitkisel hayatta yaşamını sürdüren Ersin Gül'ün hayatını kaybetmesi üzerine aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aile, Ersin Gül'ün ölümünün yaralanmadan kaynaklı olduğunu söyledi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ersin Gül'ün ölümü ile sanığın meydana getirdiği yaralama arasında illiyet bağı olup olmadığının araştırılmasını istedi. Yapılan araştırma sonucunda Murat B.'nin yargılamasındaki suç vasfı değişti.

YENİDEN YARGILAMAYA BAŞLANDI

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaralama suçundan yargılanan Murat B.'nin adam öldürmeden yargılanmasına karar verildi. Murat B., Ersin Gül ile aralarında hiçbir husumet bulunmadığını belirterek, mahkeme heyetinden özür diledi. Olay günü alkolü olduğunu belirten Murat B., "Aramızda husumet yoktu. Kendisini öldürmek gibi bir kastım da yoktu. 3 kez ondan kaçtım. Bana küfür etti. Meyve bıçağı ile kendimi savundum" dedi.

AVUKAT TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Duruşmaya katılan ölen Ersin Gül'ün yakınları sanıktan şikayetçi oldu. Gül ailesinin avukatı Uğur Salihoğlu ise olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen sanığın pişmanlık duymadığını belirterek, "Sanık haksız tahrikten yararlanmak için bir takım beyanlarda bulunmuştur. Müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalı ve tutuklanmalıdır" dedi.

TUTUKLANAN SANIĞA HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Murat B.'yi önce müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Haksız tahrik hükümlerini uygulanmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla indirdi. Mahkeme heyeti daha sonra sanığın tutuklanmasına karar verdi. Duruşma çıkışında ölen Ersin Gül'ün kızı baygınlık geçirdi.