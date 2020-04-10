Son dakika bilgilerine göre, koronavirüs tedavisi sürerken yoğun bakıma kaldırılan ve dün gece yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada Başbakan'ın küçük yürüyüşler yapmaya başladığı ifade edildi.

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