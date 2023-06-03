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Tüyler ürperten olay! Telefon numarası vermeme cinayeti!

Samsun'da, taksici 42 yaşındaki Ceyhun Demir ile 25 yaşındaki Emin Kanbay arasında, 'telefon numarası vermeme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, bıçakla yaralanan Kanbay öldü, sopa darbesi alan taksici Demir, tedavisinin ardından tutuklandı

Giriş: 03.06.2023 - 18:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Tüyler ürperten olay! Samsun'da telefon numarası vermeme cinayeti! - En Son Haberler
DHA

Samsun'da olay, dün, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Ceyhun Demir (42), Emin Kanbay'ın (25) kendisinden istediği, başka birine ait olan telefon numarasını vermemesi üzerine, ikili tartıştı ve birbirine küfretti.

MEYVE BIÇAĞINI GÖĞSÜNE SAPLADI

Katil zanlısı Ceyhun Demir tutuklandı.
Katil zanlısı Ceyhun Demir tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Ceyhun Demir taksiden aldığı meyve bıçağıyla, Emin Kanbay'ı göğsünden bıçakladı.

SOPAYLA KAFASINA VURDU

Hayatını kaybeden Emin Kanbay.
Hayatını kaybeden Emin Kanbay.

Kanbay ise sopayla Demir'in kafasına vurdu. Birbirine saldıran ikili ve kavgaya karışan Kanbay'ın kardeşi Y.Ö.K. (15) yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İhbarla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ceyhun Demir, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne; Y.Ö.K. ise başka hastaneye kaldırıldı. Yaralılar Demir ve Y.Ö.K., hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün ise adliyeye sevk edildi. Ceyhun Demir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Ö.K., adli kontrol talebiyle sevk edildiği mahkemede serbest bırakıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Öte yandan, Emin Kanbay ise kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kanbay, bugün Canik ilçesi Teknepınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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