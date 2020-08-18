Suriye'de patlama: Rus tümgeneral hayatını kaybetti!

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, Suriye'nin Deyrizor kenti yakınlarında, Rus askeri konvoyunun yolunda bir patlama gerçekleştiği açıklandı.

Suriye'de el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle Rus ordusuna bağlı tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman öldü, 2 askeri uzman yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinden dönen Rus konvoyunun geçtiği yolun kenarında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Patlama nedeniyle 3 askeri uzmanın yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti." denildi.