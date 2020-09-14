Rus heyeti Ankara'ya gelecek!

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus heyetin Libya ve Suriye konuları görüşmek için 15-16 Eylül tarihlerinde Ankara'ya geleceği ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında Libya ve Suriye konulu kurumlararası istişarelere teknik düzeyde 15-16 Eylül 2020 tarihlerinde Ankara’da devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.