Son dakika haberleri! Reuters: Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri sürdürmek için anlaştı

Reuters

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberinde, Türkiye ve Yunanistan, görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştığını aktardı.

Reuters'ın aktardığı haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın "Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakın zamanda İstanbul'da yapılacak" açıklamasında bulunduğu ifade edildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmelerin İstanbul'da olacağı belirtildi.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına ilişkin, İstikşafi görüşmeler başlayabilir dedik. Çerçeve ve prensiplerin belli olması gerekir. Neyi konuşacağımız belli olmalı. Ajansın geçtiği şekilde yer belirleme söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çelik, Yunanistan'la istikşafi görüşmelere ilişkin "Türkiye için görüşmelere başlamak açısından hiçbir sorun yoktur." dedi.