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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Suriye'nin İdlib bölgesinin de ele alındığı açıklandı.

Kremlin'in yaptığı açıklamaya göre, 5 Mart'ta Putin ve Erdoğan arasında gerçekleşecek olan görüşme de konuşuldu. Merkel, bu toplantının bölge için belirleyeceği olacağını belirtti.