Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ve alınan yeni önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin açıklamasında Rusya'nın henüz koronavirüs salgınında zirveyi görmediğini vurguladı.

İdari izinli sayılan çalışanların izin süresinin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirten Putin, "12 Mayıs'tan sonra koronavirüs tedbirlerinde gevşemeye gidebiliriz" ifadelerini kullandı.

Putin, hükümete kısıtlayıcı önlemlerin 12 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasını öngören bir program hazırlama talimatı verdiğini belirtti.