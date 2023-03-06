O anlar kamerada! Galeria Sitesi yıkım sırasında çöktü!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır 'da 1'i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi'nin yıkılan 1 blokunda 89 kişi yaşamını yitirdi, 3 bloku da ağır hasar aldı.

DHA'da yer alan habere göre bu süreçte ayakta kalan blokların da yıkılmasına karar verildi. Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkım çalışmaları sırasında A Blok çöktü.

Etrafı toz bulutu kaplarken, çökme anı kameraya yansıdı. Diğer blokların kontrollü yıkım çalışmaları da sürüyor.