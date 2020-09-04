HABERTURK.COM / AA

NATO, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında teknik görüşmelerin başladığını, henüz bir mutabakata varılmadığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara-Atina arasında ilişkilere yönelik, "Teknik görüşmeler başladı, ancak henüz herhangi bir anlaşma sağlanamadı" dedi.

Stoltenberg, "Teknik müzakere siyasi müzakereden ayrı tutulmalı" ifadelerini kullandı.

NATO TEKNİK GÖRÜŞMELERE BAŞLAMAK İÇİN MUTABAKATA VARDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıklamıştı.

Stoltenberg, yazılı açıklamasında, "Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı." ifadesini kullanmıştı.