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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik başlatılan 'Pençe Kaplan Operasyonu' başarılı bir biçimde tüm hızıyla sürerken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB),operasyona yönelik önemli bir paylaşımda bulundu. MSB tarafından, "Kararlı, güçlü, korkusuz" sloganıyla yapılan paylaşımda, Komandoların terör örgütünün inlerine nasıl girdikleri yer aldı.

"ARA, BUL, YOK ET"

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Haftanin'de Pençe Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandolarımız, "ara, bul, yok et" parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediliyor" denildi.

Görüntülerde bölücü örgüt mensuplarının gizlendikleri mağaralara EYP'lerle güçlendirilmiş bubi tuzakları kurdukları da yer aldı.