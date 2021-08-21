MSB'den Kabil açıklaması

DHA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda güvenliğin sağlanması ile birlikte tahliye uçuşları da sürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımız da Kabil'den tahliye işlemlerine devam ediyor" denildi.