MSB'den Ermenistan uçağı düşürüldü iddiasına cevap!

Son dakika açıklamalarına göre, Milli Savunma Bakanlığı Ermenistan uçağının düşürüldüğü iddialarına, "Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçak ve SİHA’larının kullanıldığına dair kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır" ifadelerini kullandı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Bu iddialar Ermenistan'ın kara propagandasından başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

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