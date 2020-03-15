Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla mücadele kapsamında, Harem-i Şerif içindeki mescitlerin kapatılması ve namazların Aksa'nın avlusunda kılınması yönünde karar aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, yaptığı yazılı açıklamada, İslami Vakıflar İdaresinin, koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında, Mescid-i Aksa Külliyesi'nde yer alan, Kubbet'us Sahra ve Kıble mescidinin de aralarında bulunduğu mescitlerin kapatılması yönünde karar aldığını belirtti.

Mescid-i Aksa Külliyesi'nin tüm kapılarının cemaate açık olacağını ifade eden Kisvani, namazların Aksa'nın büyük avlusunda kılınmasına karar verildiğini aktardı.