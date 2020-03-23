Son dakika... Reuters'in Focus Magazine kaynaklı haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'e yapılan ilk koronavirüs testinin negatif sonuçlandığını bildirdi.

Seibert, ilerleyen günlerde başka testlerin de yapılacağını açıkladı.

Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında evde karantinada bulunan Merkel'in durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini dile getirmişti.

Almanya Başbakanı Merkel, kendisini cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu kendisini evinde karantinaya almıştı.

John Hopkins Üniversitesi ve yerel sağlık makamlarından derlenen rakamlara göre, ülkede vaka sayısı 26 bin 220'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 111'e yükseldi.

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