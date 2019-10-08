İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye, ABD ile ilişkilerini güçlü şekilde yürütebilecek güçtedir. Buradan büyük devlet adamı İsmet İnönü'nün sözüyle sesleniyorum; 'Yarın yeni bir dünya kurulur Türkiye orada yerini alır'. Bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin konuşan Akşener, "Türkiye'nin devlet geleneği dünya ülkeleri ile ilişkilerini başarı ile yürütebilecek güçtedir. Türkiye, ABD ile ilişkilerini güçlü şekilde yürütebilecek güçtedir. Buradan büyük devlet adamı İsmet İnönü'nün sözüyle sesleniyorum; 'Yarın yeni bir dünya kurulur Türkiye orada yerini alır'. Bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır. Suyu çıkmış arkadaşlık ilişkileri bunu değiştiremez. Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yarmaktır. Trump'ın 'Sadece IŞİD'le savaşabilirsiniz' hadsizliğini yüzüne vurmak zorundasınız" dedi.