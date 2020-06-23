Reuters

Son dakika bilgilerinde göre, Reuters haber ajansı, Meksika'nın Oaxxaca bölgesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Meksika'daki ilk belirlemelere göre depremin 7.7 büyüklüğünde olduğunu belirtirken, Meksika Sismoloji Enstitüsü depremin 7.4 büyüklüğünde olduğunu ifade etti.

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, bölge için tsunami değerlendirmesinin devam ettiği kaydedildi.