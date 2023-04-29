Mardin şehidine gözyaşlarıyla veda!

AA'da yer alan habere göre şehidin naaşı, buradan kara yoluyla Niksar Ulu Cami'ye götürüldü. Burada şehidin eşi Melike, annesi Hacer Gündüz ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Yücel Bulut ve Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.