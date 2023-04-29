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Mardin şehidine gözyaşlarıyla veda!

Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün cenazesi, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verildi

Giriş: 29.04.2023 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Mardin şehidine gözyaşlarıyla veda! - Şehit Mehmet Gündüz uğurlandı
AA

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün cenazesi, askeri uçakla Mardin'den Tokat Havalimanı'na getirildi.

ANNESİ VE EŞİNİN GÖZYAŞLARI SEL OLDU

AA'da yer alan habere göre şehidin naaşı, buradan kara yoluyla Niksar Ulu Cami'ye götürüldü. Burada şehidin eşi Melike, annesi Hacer Gündüz ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Gündüz'ün cenazesi, öğle vaktinde kılınan cenaze namazı sonrası Günlüce köyünde defnedildi.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ DA KATILDI

Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Yücel Bulut ve Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.

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