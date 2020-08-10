Lübnan hükümeti istifasını sundu!

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, hükümetin istifasını sunduğunu duyurdu.

Bakan Hassan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü kabine toplantısının ardından tüm bakanların istifasını Başbakan Hassan Diyab'a sunduğunu söyledi.

Hassan, Başbakan'ın istifaları Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gideceğini aktardı.

Başkent Beyrut'ta büyük yıkıma yol açan patlamanın ardından son günlerde bazı bakanların istifa ettiğine işaret eden Sağlık Bakanı, söz konusu kararın facianın doğurduğu baskı karşısında alındığını belirtti.

Lübnan'da son dönemde yaşanan ekonomik kriz kaynaklı protesto dalgasının ardından geçen hafta Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük facia, ülkede yeni bir toplumsal öfke dalgasına ve protestolara yol açmıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar üzerine istifa etti

DÖRT BAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Lübnan'da Maliye Bakanı Gazi Vezni de Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından istifasını sunmuştu.

Yerel ve uluslararası basında yer alan habere göre, Bakan Vezni, Bakanlar Kurulunun Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen büyük patlama sonrasında bugün gelişmeleri ele almak üzere toplandığı Hükümet Sarayı'nda Başbakan Hassan Diyab'a istifasını sunmuştu.

Maliye Bakanı Vezni, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Çevre Bakanı Damianos Kattar ve Adalet Bakanı Mari Kloud Necm'den sonra Başbakan Diyab'a istifasını sunan dördüncü bakan oldu.