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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERLERİ... Kuvvetli sağanak ve kar yağışı alarmı! Meteoroloji bu bölgeleri uyardı

        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı alarmı! Meteoroloji bu bölgeleri uyardı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi kuvvetli kar yağışlı olacak. Yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize'de kuvvetli sağanak, Hakkari, Van ve Şırnak'ta kuvvetli kar yağışı bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 07:18 Güncelleme: 19.03.2024 - 07:18
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        Gaziantep

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        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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