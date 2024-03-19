Kuvvetli sağanak ve kar yağışı alarmı! Meteoroloji bu bölgeleri uyardı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi kuvvetli kar yağışlı olacak. Yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize'de kuvvetli sağanak, Hakkari, Van ve Şırnak'ta kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Giriş: 19.03.2024 - 07:18 Güncelleme: 19.03.2024 - 07:18
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Hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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