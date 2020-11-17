Korona partileri bitmek bilmiyor!

Şişli'de geçen pazar günü 60 -70 kişilik bir grup koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek eğlence merkezinde parti düzenledi.

DHA'nın haberine göre, eğlence mekanında parti düzenlendiği bilgisini alan polis ekipleri baskın düzenledi.

Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek parti düzenleyen 61 kişiye kişi başı 3 bin 180 lira, 4 kişiye ise kapalı alanda sigara içtikleri için 187'şer lira para cezası kesildi.

Partiye katılanlara toplam 194 bin 728 lira para cezası kesilirken, eğlence merkezinin ise faaliyetlerine son verildi.

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