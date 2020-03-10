KKTC'de ilk koronavirüs vakası!

Son dakika bilgilerine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir Alman kadın turistte koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin yaptığı açıklamaya göre Almanya´dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste koronavirüs (Kovid 19) tespit edildi.

Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina altına alındığını açıkladı. İsmi açıklanmayan Alman turistin kaldığı otelin de karantina altına alınabileceği belirtiliyor.

KKTC'de bugün, Bakanlar Kurulu konuyu görüşmek için acil toplanıyor.