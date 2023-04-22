İyi Parti lideri Akşener Ankara'da konuştu

AA'da yer alan habere göre uzun yıllardan beri iktidardan uzak olduklarına işaret eden Akşener, bu yüzden ne söylerlerse söylesinler siyasi mücadelelerinin soyut kaldığını kaydetti.

Seçimlerden birinci parti olarak çıkmak zorunda olduklarını vurgulayan Akşener, "Eğer Millet İttifakı'nın ortak belediye başkanlarının yaptığı somut hizmetlerin, iftiraları nasıl yere düşürdüğünü gördüysek, bugün Millet İttifakı'nın tümüne atılan iftiraların da ortadan kalkabilmesi ve bunlara seçmenin inanmasının önüne geçilmesi, İYİ Parti'nin kadrolarının görünür olması, oy oranının yüksek olması, çok milletvekili çıkarmaktan geçiyor" diye konuştu.

Meral Akşener, devletin ayarlarını bozduğunu iddia ettiği mevcut sistemin, demokrasi yoluyla değişmesi için çalıştıklarını ifade ederek, "Ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Çünkü devletin hafızası gitmiş. Çünkü 'devlet eşittir benim' diyen bir kişiyle karşı karşıyayız. Milletin vergileriyle kurulmuş, devletin kamu binalarının üzerinde Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep beyin resmi, onun propagandası nasıl olur ya? Böyle bir ülke olabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

"31 MART SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Mansur Yavaş da bugün olduğu gibi 2019'daki yerel seçimlerde de kendisine birçok iftira atıldığını ve "Ankara'yı yönetemeyeceğinin" söylendiğini hatırlatarak, "31 Mart seçimleri bütün Türkiye'nin bir yönetimde değişiklik olduğu zaman, ne olacağını göstermesi açısından çok önemliydi." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener'e "25 yıldır siz ne yaptınız?" diye sorulduğuna işaret eden Yavaş, "Fırsat bulamadık ki biz bir şey yapalım. O fırsatı şimdi istiyoruz. Çünkü 'Ne yaptınız?' sorusu sadece iktidara sorulacak bir şeydir." ifadelerini kullandı.