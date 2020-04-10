İtalya'da ve İngiltere'de son 24 saatin koronavirüs bilançosu!

Son dakika bilgilerine göre, İngiltere'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 958'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi.

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