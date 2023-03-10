Alkollü TIR sürücüsü bariyerlere çarptı!

DHA'da yer alan habere göre o sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada şoför yara almadan TIR'dan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. TIR şoförü yapılan alkol testi sonucu yoğun alkollü olduğu öğrenildi.