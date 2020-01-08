08 OCAK 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündemSon dakika haberleri... İstanbul barajlarında iki günde yüzde 10.57'lik artış oldu

İstanbul barajlarında iki günde yüzde 10.57'lik artış oldu

İstanbul'da hafta sonu başlayıp pazartesi gününden itibaren etkisini artıran yağışlardan barajlarda nasibini aldı. Son dönemde alarm veren barajların doluluk oranı iki günlük yağışla birlikte yüzde 10.57 artış gösterdi. İBB Sözcüsü Murat Ongun da İstanbul barajlarındaki yükselişi sosyal medya hesabından açıkladı: İçme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı yüzde 49.88 seviyesine ulaştı

08.01.2020 - 10:42 | Güncelleme:
istanbul barajları
HABERTURK.COM

İstanbul'u etkisi altına yağışlı hava barajları da etkiledi. İstanbulluları rahatlatan barajlardaki doluluk oranı ile açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı yüzde 49.88 seviyesine ulaştı. İstanbul'da fırtınanın etkisi azalırken, yağışlı havanın etkisi gün boyu devam edecek" dedi

İKİ GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 10.57

Barajlardaki yüzde 40'lık seviye pazartesi günü başlayan yağışla aşılmaya başlandı. 6 Ocak'ta 39.31'e ulaşan barajların doluluk oranı dün de 43.77 olarak ölçülmüştü. İki günlük yağışın ardından barajlardaki doluluk oranındaki artış yüzde 10.57 olarak gerçekleşti. Geçen yıl bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 87.29 idi.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI (YÜZDE)

Ömerli: 62.55

Pabuçdere: 4.55

Sazlıdere: 42.85

Büyükçekmece: 36.83

Alibey: 59.62

Terkos: 50.41

Kazandere: 7.14

Elmalı: 100

Darlık: 70.23

Istrancalar: 32.95

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ünlü çiftin romantik tatili... Bakın nasıl teklif etti!
Ünlü çiftin romantik tatili... Bakın nasıl teklif etti!
Bu bölümü bitiren 7 bin maaşla işe başlıyor
Bu bölümü bitiren 7 bin maaşla işe başlıyor
Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Ten rengini değiştirdi, tepkiler art arda geldi!
Ten rengini değiştirdi, tepkiler art arda geldi!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı
Kıyılarda sağanak, iç kesimlerde kar
Kıyılarda sağanak, iç kesimlerde kar
Fransa polisi, bir kişiyi boğarak öldürdü
Fransa polisi, bir kişiyi boğarak öldürdü
Teknoloji fuarında otomobilin işi ne?
Teknoloji fuarında otomobilin işi ne?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X