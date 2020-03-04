İsrail yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 5 Avrupa ülkesinden gelen yabancıları ülkeye almayacağını açıkladı.

Avrupa ülkelerinin içinde Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu belirtildi.

İsrail yönetimi Kovid-19 endişesiyle Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore, Tayland ve Singapur'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.