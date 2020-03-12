Son dakika bilgilerine göre, İspanya'da Eşitlik Bakanı'nda koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Yetkililer, tüm bakanların koronavirüs testinden geçeceğini duyurdu.

İspanya'da bugün yapılacak kabine toplantısına, koronavirüse karşı alınacak tedbirler için onayı gereken bakanların katılacağı belirtildi. Ayrıca İspanya Başbakanı'nın toplantılara video konferans yoluyla katılacağı açıklandı.

Daha önce koronavirüs salgını görülen ülkelerden İran'da iki cumhurbaşkanı yardımcısı, Fransa'da Kültür Bakanı Franck Riester, İngiltere'de Sağlık Bakanı koronavirüse yakalanmıştı.

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