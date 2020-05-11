AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 751 kişi artarak 80 bin 807'ye yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 20 bin 842 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Vaka sayısının bir milyon 369 bin 157 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte 751 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 80 bin 807'ye ulaşmış oldu.

Ülke genelinde şimdiye kadar 256 bin 345 kişi ise iyileşti.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan, ABD'de salgın en fazla New York'u vurdu. Eyalette şimdiye kadar 345 bin 406 kişi salgından etkilendi, 26 bin 812 kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 140 bin 8 vakayla New Jersey ve 77 bin 793 vakayla Massachusetts takip ediyor.

ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 268 binden fazla vakayla İspanya ve 223 bini aşan vaka sayısıyla Birleşik Krallık izliyor.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak 32 bin 65'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 210 kişi daha ölürken, toplam sayı 32 bin 65'e çıktı.

Son bir günde yapılan 100 bin 490 testle, toplam test sayısı mükerrerler dahil 1 milyon 921 bin 770’e, test edilen kişi sayısı da 1 milyon 400 bin 107’ye yükseldi.

Ülkede 3 bin 877 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 223 bin 60'a ulaştı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, dün 143 olarak açıklanan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün 123'e düştü.

Kovid-19 nedenli günlük ölüm sayılarında 18 Mart'tan bu yana en düşük artış kaydedilirken, ölüm sayılarının son üç gündür 200'ün altında olması ve düşüsün devam etmesi dikkati çekti.

Virüsten ölenlerin toplam sayısı da 26 bin 744'e yükseldi.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 373 artışla 227 bin 436'a çıktığını açıkladı.

Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşenlerin sayısı 137 bin 139'a ulaştı.

İSPANYA'NIN YARISI NORMALLEŞMEDE İKİNCİ AŞAMADA

Bu arada Kovid-19'un ülkedeki ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için hükümetin belirlediği kademeli normalleşme takvimi kapsamında İspanya'nın yarısı ikinci aşama olan 1. seviyeye geçti.

Ülkedeki 17 özerk yönetimden 11'i ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı kalan Ceuta ve Melilla kentleri tamamen 1. seviyeye geçerken, Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Madrid, ikinci aşamaya geçmesi tamamen yasaklanan tek özerk bölge oldu.

İkinci aşamaya geçilen kentlerde dükkanlar, oteller, müzeler, kütüphaneler, dini ibadet alanları ile terası olan restoran ve barlar sınırlı şekilde açıldı.

Otellerin büyük bölümü ile bazı dükkanların "talep olmaması ve zararına olacağı" gerekçesiyle ikinci aşamanın ilk gününde kapalı kalmayı tercih ettikleri görüldü.

Vatandaşlara, kamuya açık yerlerde ve kapalı alanlarda maske kullanması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi yönünde uyarılar yapıldı.