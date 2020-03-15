AA

Son dakika açıklamalarına göre, İspanya'da yeni tip koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı.

Çin'de ortaya çıkan dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs salgının etkilerinin Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İspanya'da bilanço ağırlaşıyor.

Yapılan son açıklamaya göre, koronavirüs teşhisi konan hastalarda ölü sayısının 288'e yükseldiği belirtilirken, vaka sayısını ise 7 bin 753'e çıktığı bildirildi.

Ülkede, Kovid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu.