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Son dakika bilgilerine göre, koronavirüs salgının etkilerinin görüldüğü, virüs sebebiyle can kaybının 191' yükseldiği İspanya'da Başbakan Sanchez'in eşi Fernandez'e de koronavirüs teşhisi konduğu duyuruldu.

İspanya Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Hem Gomez'in hem de Sanchez'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, ikisinin de sağlık otoriteleri tarafından belirlenen önleyici tedbirleri takip ettiği belirtildi.

İSPANYA YARI KARANTİNAYA ALINDI

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dün akşamdan itibaren yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlamalar getirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanyollar, işe, eczaneye, hastaneye, markete gitmek ya da bankadan para çekmek için sokağa çıkabilir ama örneğin restorana, plaja, pikniğe ya da bir arkadaşına ev ziyaretine gidemez" dedi.

Ülke genelinde son 24 saatte ölü sayısı 71 artarak 191'e, vaka sayısı ise bin 700 artışla 5 bin 945'e çıktı.