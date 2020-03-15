15 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son dakika bilgilerine göre, koronavirüs salgının etkilerinin görüldüğü, virüs sebebiyle can kaybının 191' yükseldiği İspanya'da Başbakan Sanchez'in eşi Fernandez'e de koronavirüs teşhisi konduğu duyuruldu.
İspanya Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Hem Gomez'in hem de Sanchez'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, ikisinin de sağlık otoriteleri tarafından belirlenen önleyici tedbirleri takip ettiği belirtildi.
İSPANYA YARI KARANTİNAYA ALINDI
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dün akşamdan itibaren yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlamalar getirildi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanyollar, işe, eczaneye, hastaneye, markete gitmek ya da bankadan para çekmek için sokağa çıkabilir ama örneğin restorana, plaja, pikniğe ya da bir arkadaşına ev ziyaretine gidemez" dedi.
Ülke genelinde son 24 saatte ölü sayısı 71 artarak 191'e, vaka sayısı ise bin 700 artışla 5 bin 945'e çıktı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!