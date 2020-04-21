AA

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak 17 bin 337'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 16 bin 509'dan 17 bin 337'ye, vaka sayısı 4 bin 301 artarak 129 bin 44'e çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 626 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 397 bin 670'e, tekrarlar ile de toplam test sayısı 535 bin 342'ye yükseldi.

Ülkede 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596, 449 ve 823 olarak kayıtlara geçti.

24 saat içindeki can kaybının 449'dan 823'e çıkmasının hafta sonu verilerinin hafta içi kayıtlara geçmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 21 BİNİ GEÇTİ

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 430 artarak 21 bin 282'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 399 olan günlük ölü sayısı bugün hafif artışla 430'a çıkarken toplam sayı 21 bin 282'ye ulaştı.

Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 3 bin 968 artışla 204 bin 178 oldu.

Kovid-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 1 bin 927 artışla 82 bin 514'e yükseldi.

Kovid-19'a karşı mücadelede 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulanan İspanya'da, sol koalisyon hükümeti bunu 9 Mayıs'a kadar uzatacağını duyurmuştu.

Olağanüstü halin şartlarını hafifletmeyi planlayan hükümet, 27 Nisan'dan itibaren belli bir yaş sınırına kadar olan çocukların sadece anne ve babalarının yanlarında kısa süreliğine ve kısıtlı alanda sokağa çıkmasına izin verilmesini tartışıyor.

Çocukların parkta ya da arkadaşlarıyla oynamalarına izin verilmesinin ise şimdilik mümkün olmadığı belirtiliyor.

ABD'DE CAN KAYBI 42 BİNİ GEÇTİ

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 174 artışla 787 bin 960'a çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 1684 artarak 42 bin 374'e ulaştı.

ABD'yi 204 bin 178 vakayla İspanya, 181 bin 228 vakayla İtalya ve 156 bin 493 vakayla Fransa takip ediyor.

İTALYA'DA CAN KAYBI 25 BİNE YAKLAŞIYOR

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi.