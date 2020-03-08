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İran'da koronavirüs sebebiyle ölü sayısı artıyor!

Son dakika... İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu.

08.03.2020 - 13:48 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs
AA / HABERTURK.COM

Son dakika... Çin'de ortaya çıkan ve dünya yayılmaya devam eden koronavirüs salgınına ilişkin vakalar artıyor.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısının da 6566 olduğu duyuruldu.

 

 

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