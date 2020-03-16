Son dakika bilgilerine göre, İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 129 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 853´e, virüs tespit kişi sayısı ise 14 bin 991´e yükseldi.



İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 129 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 853´e, virüs tespit edilenlerin sayısının ise 14 bin 991´e çıktığını açıkladı.