İnsan tacirlerinden korkunç plan!

İstanbul´da yaşayan Suriye uyruklu M.H., kendisini kaçak yollarla Almanya´ya götürebileceğini söyleyen aynı ülke vatandaşı A.S. (20) ile 8 bin euro karşılığında anlaştı.
DHA'nın haberine göre, M.H.´den ön ödeme isteyen A.S., olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine A.S., arkadaşlarıyla birlikte otomobil kiralayarak M.H.´yi ellerini ve ayaklarını bağlayıp, ağzını kapatarak kaçırdı.
Şüpheliler, M.H.´yi kaçırdıkları otomobile, aynı marka ve modelde başka bir otomobilin plakasını çalıp takarak İstanbul´dan Sakarya´ya doğru yola çıktı.
Plakası çalınan otomobil sahibi durumu polise bildirdi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerine çalıntı olarak kaydedilen plakanın Sakarya´nın Kaynarca ilçesinde olduğu belirlendi. Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili durdurup, araç sürücüsü A.H.´yi gözaltına aldı. Polis ekipleri, aracın arka koltuğunda el ve ayakları bağlı şekilde duran M.H.´yi fark edip, kurtardı.
Gözaltına alınan A.H.´nin ifadesinde, kendilerine para vermeyi kabul etmeyen M.H.´yi korkutmak için arkadaşlarıyla birlikte kaçırdıklarını, Kaynarca ilçesindeki bir ormanlık alanda dövüp, burada bırakmaya geldiklerini söyledi.
Polis ekiplerini görünce otomobilden inip kaçan A.S. ve 2 arkadaşının yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Polisin operasyon anı bir iş yerinin güvenlik kameralarını yansıdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!