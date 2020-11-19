İnsan tacirlerinden korkunç plan!

DHA

İstanbul´da yaşayan Suriye uyruklu M.H., kendisini kaçak yollarla Almanya´ya götürebileceğini söyleyen aynı ülke vatandaşı A.S. (20) ile 8 bin euro karşılığında anlaştı.

DHA'nın haberine göre, M.H.´den ön ödeme isteyen A.S., olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine A.S., arkadaşlarıyla birlikte otomobil kiralayarak M.H.´yi ellerini ve ayaklarını bağlayıp, ağzını kapatarak kaçırdı.

Şüpheliler, M.H.´yi kaçırdıkları otomobile, aynı marka ve modelde başka bir otomobilin plakasını çalıp takarak İstanbul´dan Sakarya´ya doğru yola çıktı.

Plakası çalınan otomobil sahibi durumu polise bildirdi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerine çalıntı olarak kaydedilen plakanın Sakarya´nın Kaynarca ilçesinde olduğu belirlendi. Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili durdurup, araç sürücüsü A.H.´yi gözaltına aldı. Polis ekipleri, aracın arka koltuğunda el ve ayakları bağlı şekilde duran M.H.´yi fark edip, kurtardı.

Gözaltına alınan A.H.´nin ifadesinde, kendilerine para vermeyi kabul etmeyen M.H.´yi korkutmak için arkadaşlarıyla birlikte kaçırdıklarını, Kaynarca ilçesindeki bir ormanlık alanda dövüp, burada bırakmaya geldiklerini söyledi.

Polis ekiplerini görünce otomobilden inip kaçan A.S. ve 2 arkadaşının yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Polisin operasyon anı bir iş yerinin güvenlik kameralarını yansıdı.