DHA

Son dakika bilgilerine göre, İngiltere'nin Cornwall bölgesinde Kraliyet Donanması'na ait bir gemi ile yük gemisinin çarpıştığı bildirildi.

Polis sabah saatlerinde İngiltere'nin Cornwall bölgesinde Kraliyet Donanması'na ait bir gemi ile yük gemisinin çarpıştığı ve yük geminin karaya oturduğu belirtti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yetkililer, kazada yaralı olmadığını ifade etti.